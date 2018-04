Man gewond bij steekpartij Amsterdam Centraal Station

Bij een steekpartij op het Centraal Station in Amsterdam is vrijdag aan het einde van de middag een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het incident vond plaats in een fastfoodrestaurant ter hoogte van spoor 2. Het slachtoffer is met onbekend naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht.

Volgens de politie zijn de dader en slachtoffer bekenden van elkaar. Na een woordenwisseling is het slachtoffer gestoken.