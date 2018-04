Definitief akkoord cao voor postbezorgers PostNL

De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor postbezorgers. PostNL heeft hierdoor een definitief akkoord bereikt met de vakorganisaties over een nieuwe cao voor de ruim 18.500 postbezorgers van PostNL.

Looptijd en salarisverhoging

De looptijd van de cao is twee jaar: van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019. Afgesproken is dat het salaris tijdens de looptijd van de cao in 5 stappen omhoog gaat met in totaal 5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering van 1 procent en de aanpassing van de pensioenregeling aan de fiscale eisen.

Resi Becker, directeur Mail NL, licht toe: “Onze postbezorgers zijn het gezicht van PostNL voor onze klanten. Ze zorgen elke dag voor een goede dienstverlening. Met dit akkoord laten we zien hoe belangrijk onze postbezorgers zijn en blijven voor de toekomst van ons postbedrijf.”