Gewonde bij aanrijding in Rotterdam

Op de Franselaan in Rotterdam heeft vrijdag aan het begin van de avond een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een motor.

Bij de botsing raakte een persoon gewond. De gewonde is later met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen liepen flinke schade op.