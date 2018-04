Tweede lichaam gevonden in Waal bij Brakel

In het water van de Waal nabij Brakel heeft de politie vrijdagavond een tweede lichaam aangetroffen. Donderdagavond raakte een auto door nog onbekende oorzaak te water bij de veerstoep.

Hulpdiensten stuitten kort na aankomst op het lichaam van een 33-jarige man uit Zaltbommel in het voertuig. Omdat getuigen meerdere personen in de wagen hadden zien zitten, is er die avond en vrijdag gezocht naar meerdere slachtoffers.

Na een lange zoektocht werd vrijdagavond een tweede lichaam aangetroffen in het water. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend gemaakt.