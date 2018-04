Terughaalactie speelgoed City Tour Bus

Leverancier New Classic Toys roept het speelgoed City Tour Bus terug. Kleine onderdelen van het speelgoed kunnen loslaten, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat bij jonge kinderen.

Het product, met artikelnummer 11970, EAN code 8718446119706 is verkocht sinds 26 september 2016. Het product heeft batchcode 050616.

Als u dit product heeft, dan wordt u dringend aangeraden dit product niet meer te (laten) gebruiken. U kunt het speelgoed terugbrengen naar de winkel waar het is gekocht. U krijgt het aankoopbedrag retour, een kassabon of ander aankoopbewijs is niet nodig.