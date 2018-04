Vandaag temperaturen richting de 21 graden

Er zijn vandaag zonnige perioden maar vooral in het westen van tijd tot tijd ook sluierbewolking. Het blijft overal droog. Met maxima van 15°C op de Wadden tot lokaal 21°C in het zuidoosten van het land wordt het warm voor de tijd van het jaar.

De wind is overwegend matig en draait in de loop van de dag van zuidoost naar zuid. Langs de kust kan de wind in de loop van de middag tijdelijk van zee gaan waaien en mogelijk koelt het daar dan enkele graden af.

In de nacht naar zondag zijn er opklaringen, maar er trekken ook velden hogere bewolking over. Hier en daar kan een ondiepe mistbank ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen de 6°C in het noordoosten en 9°C in het zuiden. De zwakke wind komt uit een zuidoostelijke richting.

Zondag overdag zijn er naast perioden met zon ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt nog iets verder op met landinwaarts 20°C tot lokaal 23°C in het zuidoosten. In de middag steekt in de kustgebieden een zeewind op en wordt het waarschijnlijk niet warmer dan maximaal 15°C. Landinwaarts is de wind zuidoostelijk en zwak tot matig, in de avond draait de wind naar het noorden.