Tien aanhoudingen en sluiting clubhuis No Surrender Haarlem

Op vrijdag 6 april werd op last van de burgemeester van Haarlem het clubhuis van motorclub No Surrender gesloten op basis van artikel 13b van de Opiumwet.

Uit strafrechtelijk onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie bleek dat er meer dan van vermoedelijk sprake was van aanwezigheid (hard)drugs en verboden wapens in het clubhuis.

De politie doorzocht, op last van de Officier van Justitie, het clubhuis. Bij deze doorzoeking werden onder andere verdovende middelen aangetroffen. De verdovende middelen werden in beslag genomen.

Aanhoudingen

Naast het in beslag nemen van de verdovende middelen, verrichte de politie in totaal tien aanhoudingen. De mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 55 jaar, werden aangehouden op grond van de Opiumwet. Het tiental werd overgebracht naar het politiebureau alwaar zij vandaag gehoord worden.

Ingrijpen gemeente

Uit de bestuurlijke rapportage van de politie aan de burgemeester naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek, bleek dat er criminele activiteiten plaatsvinden in het clubhuis. Na de doorzoeking besloot de burgemeester het pand met directe ingang te sluiten. Het clubhuis van No Surrender staat op gemeentegrond en clubhuizen van motorclubs zijn in de gemeente Haarlem niet toegestaan. Nu blijkt dat zich in het pand criminele activiteiten voordoen, wil de gemeente de ontstane situatie onmiddellijk beëindigen.