Dode baby gevonden op balkon

In Schiedam is zaterdagmiddag een dode baby op een balkon van de flat gevonden.

Forensisch rechercheurs startten direct een uitvoerig onderzoek in en om het balkon. Zo werd bijvoorbeeld een 3D scan van het balkon gemaakt, spraken zij met enkele omwonenden en stelden zij het vuil uit een container aan de Stationstraat veilig. De bewoners die het lichaampje vonden, zijn meegenomen om op het bureau gehoord te worden als getuigen.

De politie roept de ouders op om zich te melden. Mogelijk heeft de moeder medische zorg nodig, schrijft de politie op Twitter. Het is nog onduidelijk hoe lang het kindje al dood is. Ook is niet duidelijk hoe het is overleden en hoe het op het balkon terecht is gekomen.