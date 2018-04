Sporen veiliggesteld na schietincident

Rond 01.35 uur in de nacht van zaterdag op zondag meldden getuigen bij de politie dat er mogelijk geschoten zou zijn in de Mahlerstraat in Bergen op Zoom.

Agenten stelden meteen een onderzoek in. In de Mahlerstraat is gezocht naar sporen van het schietincident. De aangetroffen sporen zijn veiliggesteld en worden onderzocht door medewerkers van het team Forensische Opsporing.

Door getuigen werd gemeld dat er mogelijk op een lichtkleurige klein model personenauto is geschoten. Ook meldden zij dat er een lange man met een donkergekleurde jas is weggerend na het incident. Ook de personenauto zou na het incident zijn weggereden.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt als gevolg van het incident. De politie gaat een buurtonderzoek doen in de omgeving waar het incident heeft plaatsgevonden.