Mobiele Eenheid ontruimt kraakpand

In de nacht van zaterdag op zondag kwamen diverse klachten van geluidsoverlast uit het betreffende pand - een sporthal - bij de politie binnen. In het kraakpand werd een feest gehouden.

De aanwezigen, zo’n 60 a 70 personen, weigerden gehoor te geven aan de vordering van de politie het feest te staken en te vertrekken. Een persoon werd aangehouden.

Politie belaagd

Politiemensen werden vervolgens belaagd en met allerlei voorwerpen bekogeld. Enkelen raakten hierbij licht gewond en de politie zag zich genoodzaakt zich terug te trekken.

Inzet Mobiele Eenheid

Op grond van de openbare orde (Gemeentewet) keerde de politie in de loop van zondagochtend terug om het pand te ontruimen. Hierbij werd de hulp van de Mobiele Eenheid ingeroepen in verband met de gevaarzetting eerder die nacht. Enkele personen waren nog in de sporthal aanwezig en zij weigerden gehoor te geven aan het bevel van de politie de sporthal te verlaten of hun ID te tonen. Buiten de sporthal zijn nog eens twee personen aangehouden. Zij wilden in een busje op weg gaan met de geluidsapparatuur die bij het feest gebruikt was. Bij de aanhoudingen door de ME is geen geweld gebruikt. De aanwezige geluidsapparatuur en het voertuig zijn in beslag genomen.

De aangehouden verdachten, 2 vrouwen en 7 mannen tussen de 20 en 40 jaar oud, zijn meegenomen naar het politiebureau.