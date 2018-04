Vrouw ernstig gewond na hondenbeet door gevaarlijke hond

De ambulance is zaterdagavond rond 23.50 uur opgeroepen om te gaan naar een woning aan de Vincent van Goghlaan in Vlissingen. Aldaar zou een vrouw ernstig gewond zijn geraakt doordat zij was gebeten door een hond van een bekende van haar.

Politieagenten reden ook mee op deze melding en troffen in voornoemde straat ambulancemedewerkers aan die in hun voertuig een vrouw hadden zitten. De verwondingen van de vrouw waren dermate ernstig dat zij naar het ziekenhuis is overgebracht. De vrouw kon nog vertellen dat de hond samen met zijn baas bij haar op bezoek was en dat het beest haar ineens in haar gezicht had gebeten. Omdat de hond niet meteen los liet moest de baas van het dier behoorlijk wat kracht zetten om de hond los te trekken. Na het incident is de ambulance gebeld. De hond en zijn eigenaar zijn vertrokken voordat de ambulance en de politie ter plaatse waren.

Hond in beslag genomen

Vanwege de ernst van het incident, en ook omdat er in het verleden al meerdere bijtincidenten gemeld waren waar deze hond bij betrokken was, is er contact opgenomen met de Officier van Justitie. Die bepaalde dat de hond in beslag genomen moest worden. Agenten zijn naar de woning gegaan waarvan bekend was dat de hond daar zou moeten thuishoren. Dit betrof een woning in de Bloemenbuurt in Vlissingen. Op het adres troffen de agenten wel de hond, maar niet de eigenaar. Om toegang te krijgen tot de woning werd een deur geforceerd. De hond is met behulp van een vangstok gevangen en overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance. Zij hebben het dier naar een opvangplek in het land gebracht. Op een later tijdstip wordt bepaald wat er verder met de hond gaat gebeuren.

Gevaarlijke hond niet onder controle

De eigenaar van de hond is bekend bij de politie. Zijn hond was al aangemerkt als ‘gevaarlijke hond’ en hij wordt er nu van verdacht dat hij zijn gevaarlijke hond niet onder controle had. Ook wordt hij verdacht van het onthouden van de juiste zorg voor het dier en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Hij zal later worden gehoord door de politie.