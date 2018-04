Dode vrouw gevonden bij woningbrand in Amsterdam

In de Maanstraat in Amsterdam-Noord heeft de brandweer na de melding van een woningbrand een persoon aangetroffen. Het betrof een vrouw die reeds was overleden

Bij aankomst van de brandweer was er geen sprake van brand. Wel was duidelijk dat er een brand gewoed heeft. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hier doen de brandweer en politie onderzoek naar.