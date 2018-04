Warmste 8 april ooit

Ook zondag 8 april 2018 heeft een warmterecord gebroken. Kort na 16.00 uur werd er in De Bilt een temperatuur van 23,1 graden gemeten. Hiermee werd het record van 22,6 graden in 1969 verbroken.

Er waren in het land grote verschillen qua temperatuur. Aan de kust was het door een koude wind vanaf zee niet warmer dan 18 graden volgens Weeronline. In Eindhoven werd de hoogste temperatuur gemeten. Hier werd het 24,4 graden.

Voorlopig blijft het aangenaam lente weer met temperaturen rond de 18 graden.