Kom in de Kas voor de 41ste keer georganiseerd

Dit weekend vond voor de 41ste keer ‘Kom in de Kas’ plaats. Dit is het grootste publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw.

Honderden bedrijven opende hun deuren om te laten zien hoe groet-, fruit- en bloemenkwekers hun werk doen. In 24 regio’s verspreid over Nederland kon met kijken wat er allemaal gebeurt in de glazen kassen.

Naast de gekweekte producten legden de teler graag uit hoe zij zo efficiënt omgaan met energie, water en voedingsstoffen.