Dode en zwaargewonde na ongeval A58. Politie zoekt derde voertuig

In de vroege ochtend van maandag 9 april 2018 rond 05.00 uur is op de A58 ter hoogte van Moergestel een 60-jarige man uit Eindhoven om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Een 55-jarige man uit Eindhoven raakte zwaargewond. Uit politieonderzoek is gebleken dat er een derde voertuig betrokken was bij het verkeersongeval. De politie is dringend op zoek naar de bestuurder van dat voertuig.

De bestuurder van dit voertuig is vermoedelijk in de berm beland, heeft een stuurcorrectie gemaakt en daarbij een aantal stenen (kinderkoppen) verloren. De 60-jarige automobilist uit Eindhoven heeft geprobeerd uit te wijken voor deze stenen, waardoor hij in een slip is geraakt. De 55-jarige automobilist uit Eindhoven kon hem niet meer ontwijken en kwam in botsing met hem. De 60-jarige man kwam bij het verkeersongeval om het leven, de 55-jarige man raakte zwaargewond.

De politie is dringend op zoek naar de bestuurder van het eerste, onbekend gebleven, voertuig en komt nog steeds graag in contact met getuigen die meer informatie kunnen geven over het incident van vanochtend.