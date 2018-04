Man ernstig gewond na steekincident in Overveen

Een 26-jarige man uit Amsterdam is zondagavond rond 23.30 uur ernstig gewond geraakt bij een steekincident bij de strandopgang op de Zeeweg in Overveen.

Mensen werden na een strandfeest via de strandopgang naar de boulevard begeleid. Hier werd het 26-jarige slachtoffer gestoken. Hiervoor werd een 24-jarige man uit Almere aangehouden. De 26-jarige man raakte ernstig gewond en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De 24-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem.

Eerder die avond, rond 22.30 uur, kreeg de politie een melding dat er op het strandfeest een schot zou zijn gelost. Tot nu toe is echter onduidelijk wat er precies gebeurd is. Dit wordt verder onderzocht.