Veroordeelde man die enkelband verwijderde opgepakt

In opdracht van het Openbaar Ministerie stelde het Team Criminele Inlichtingen Limburg een onderzoek in. Agenten hielden de man vanochtend in een woning in Maastricht aan.

De rechtbank veroordeelde de 30-jarige man op donderdag 29 maart tot 14 jaar celstraf wegens medeplichtigheid aan een woningoverval met dodelijke afloop in Geleen in de nacht van 8 februari 2017.