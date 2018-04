FNV: Bezuinigen op veiligheid RET is 'belachelijk idee'

Beknibbelen

Eric Vermeulen, bestuurder FNV Publiek belang: ‘De metropoolregio stelt altijd dat service en veiligheid voorop moeten staan in het openbaar vervoer. Het idee om daar nu op te beknibbelen is echt een belachelijk idee zonder draagvlak van vakbonden, ondernemingsraad en ook de RET zelf.’

Bemoeien

FNV Publiek belang is tevens verbaasd over het feit dat de metropoolregio zo gedetailleerd bezig is en het onderzoek ondanks de weerstand gewoon doordrukt. Vermeulen: ‘Een onderzoek naar de werking van de functie van metrobeheerders is veel te gedetailleerd. Dat is echt zonde om daar publiek geld aan uit te geven, vooral omdat ook werkgever RET de waarde van de metrobeheerders hoog inziet. De regio moet zich niet bemoeien met de invulling van functies en details van het openbaar vervoer.’

Niet op de hoogte gesteld

De FNV was niet op de hoogte van het onderzoek naar de metrobeheerders. Er werken bij RET 120 metrobeheerders, die mede als taak hebben om de veiligheid op metrostations te garanderen.