Taakstraffen mishandeling Mandelabrug en schadevergoeding

Maandag heeft de rechtbank in Arnhem 4 jongens van tussen de 15 en 17 jaar voor openlijke geweldpleging op de Mandelabrug in Arnhem op 2 april 2017 veroordeeld tot werkstraffen tussen de 80 en 160 uur. Dit meldt de rechtbank GElderland maandagmiddag.

Zwaar lichamelijk letsel

De groep jongens staat op 2 april in het holst van de nacht op de brug als 2 mannen langslopen. Er wordt over en weer gescholden, waarna de mannen doorlopen. Een van de jongens fietst achter de mannen aan en zoekt opnieuw de confrontatie. Hij wordt weggeduwd, waarna een vechtpartij ontstaat tussen de jongens en de mannen. Bij 1 van de mannen worden 5 tanden uit zijn mond geslagen. Dit beoordeelt de rechtbank als zwaar lichamelijk letsel.

Homohaat

De rechtbank vindt het aannemelijk dat de jongens hebben gescholden met woorden als ‘homo’ en ‘flikker’. Daarmee staat nog niet vast dat de ruzie is ontstaan omdat de mannen homoseksueel zijn. Volgens de rechtbank was de groep er niet doelbewust op uit om ruzie te zoeken met homo’s en deze in elkaar te slaan.

Betonschaar

De rechtbank vindt niet bewezen dat er is geslagen met een betonschaar door 1 van de jongens. De rechtbank gaat er vanuit dat 1 van de jongens, een geoefend kickbokser keihard met zijn vuist heeft geslagen.

Geen zelfverdediging

De jongens stellen dat zij zich moesten verdedigen en de eerste duw van de slachtoffers kwam. De rechtbank gaat hier niet in mee. Nadat de scheldpartij was afgelopen, zocht 1 van de jongens zelf weer met provocerend en uitdagend gedrag een nieuwe confrontatie op. Zijn vrienden hielpen hem vervolgens.

Straf

De rechtbank vindt het openlijk geweld zinloos en de gevolgen ernstig. De rechtbank legt 3 jongens een werkstraf op van 80 uur. De jongen die het zwaar lichamelijk letsel heeft veroorzaakt krijgt een werkstraf van 160 uur. De rechtbank houdt hierbij rekening met straffen in soortgelijke (jeugd)zaken, het feit dat de jongens geen strafblad hebben en er volgens de Raad voor de Kinderbescherming geen grote zorgen over hen waren. De zorgen die er waren, zijn inmiddels opgepakt.

Media-aandacht

De rechtbank vindt niet dat de media-aandacht voor deze zaak invloed moet hebben op de straf. Het is duidelijk geworden dat de media-aandacht op de jongens, maar ook op de slachtoffers impact heeft gehad. De media-aandacht is uiteindelijk 1 van de gevolgen van de keuzes die de jongens zelf hebben gemaakt. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 4.276,61 euro en 577,23 euro waarvoor de jongens allemaal aansprakelijk zijn.