Betonnen paal boort zich in cabine, chauffeur bekneld

Maandagochtend is op de A59 ter hoogte van Terheijden rond 09.45 uur een 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Druten zwaargewond geraakt tijdens een kopstaartaanrijding. 'De chauffeur kwam bekneld te zitten toen een betonnen paal zijn cabine doorboorde', zo meldt de politie maandag.

Plotseling remmen

'Het verkeer op de A59 in de richting van knooppunt Zonzeel minderde plotseling vaart, maar de 47-jarige vrachtwagenchauffeur kon niet meer op tijd stoppen en reed tegen de vrachtwagen voor hem, bestuurd door een 42-jarige man uit Zegge', aldus de politie. De voorste vrachtwagen was beladen met betonnen palen, die zich in de cabine van de botsende vrachtwagenchauffeur boorden.

Bekneld

Het 42-jarige slachtoffer uit Zegge kwam bekneld te zitten in zijn vrachtwagen en moest door de hulpdiensten uit zijn benarde positie worden bevrijd. Ook de traumaheli landde ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Naar ziekenhuis

Rond 10.40 uur kon de gewonde man bevrijd worden uit zijn vrachtwagen. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. De snelweg A59 is tussen Made en knooppunt Zonzeel afgesloten geweest vanwege de hulpverlening bij het ongeval. Kort voor het middaguur ging de weg weer open.