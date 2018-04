Voor 100.000,- euro aan cash in Big Shoppers aangetroffen

Afgelopen vrijdagavond hebben agenten in de Rotterdamse wijk Crooswijk boodschappentassen vol met cash geld en meer dan een kilo verdovende middelen in een woning aan de Meester Willemstraat in beslag genomen. 'Het ging om bankbiljetten met een totale waarde van ruim 100.000,- euro en een 20-jarige man is aangehouden', zo meldt de politie maandagmiddag.