Haagse tiener (17) overleden na schietincident horecagelegenheid

Maandag is in het ziekenhuis in Den Haag het 17-jarige slachtoffer van een schietincident afgelopen weekend in een horecagelegenheid aan de Laan van Meerdervoort overleden in het ziekenhuis. 'Een rechercheteam onderzoekt de zaak', zo meldt de politie maandagmiddag.