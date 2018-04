Friezen zijn weg waar Friese Volkslied is te horen nu al beu

Aanvankelijk leek het een leuk idee, een weg met speciale ribbeltjes op het wegdek die het Friese Volkslied laten horen wanneer je er overheen rijdt. In het begin waren de omwonenden nog wel enigszins enthousiast maar dat gevoel verdween al vrij snel omdat het deuntje 24 uur per dag is te horen, althans wanneer er verkeer rijdt.

Verkeersveiligheid

Bij renovatiewerkzaamheden vorig jaar aan de N357 wilde de Provincie iets 'speciaals' en dacht ook in het kader van de verkeersveiligheid het juiste middel te hebben gevonden. Wanneer auto's namelijk met precies de maximaal toegestane snelheid van 60 km/h over de ribbeltjes rijden klinkt het Friese Volkslied in precies het juiste tempo.

Omwonenden zijn lawaai nu al zat

Afgelopen zaterdag werden de ribbeltjes op het nieuwe wegdek aangebracht waarbij ook een muzieknoot is te zien aan het begin van het liedje en borden langs de kant de weggebruiker informeren over het muziekspektakel. Maar nu al zijn de omwonenden het 'lawaai' zat en willen ze dat het wegdek weer normaal wordt gemaakt. De provincie heeft maandag al overleg gehad over de kwestie en beloofd dat er een oplossing komt.