Voetganger overleden na aanrijding met vrachtauto in Amsterdam

Bij een aanrijding op de Amstelveenseweg in Amsterdam is maandag een 57-jarige man om het leven gekomen.

Het ongeluk vond om 12.00 uur plaats. Zijn familie is inmiddels in kennis gesteld. De hulpdiensten rukten massaal uit, zij en personeel van de traumaheli hebben nog getracht het leven van het slachtoffer te redden. De man is op straat aan zijn verwondingen overleden.

Getuigen

De chauffeur van de vrachtauto is zoals gebruikelijk als verdachte aangehouden. Er was geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) van de politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.