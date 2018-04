Piloot te diep in glaasje gekeken

De man was rond 10.00 uur aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht en had teveel alcoholhoudende drank genuttigd. Het vliegbrevet van de piloot is ingevorderd en hij is met een dagvaarding heengezonden.

De ademanalyse gaf een definitieve uitslag van 395 ug/l, dat is 0,90 promille, waar maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. De afdeling Luchtvaarttoezicht voert regelmatig alcoholcontroles uit onder vliegtuigpersoneel.