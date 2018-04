Video opgedoken van dodelijke schietpartij Den Haag

Op YouTube is een video opgedoken van de schietpartij in een shishalounge in Den Haag die een 17-jarige jongen fataal werd.

De beelden zijn door een bezoeker gepubliceerd.

Het 17-jarige slachtoffer van een schietincident in een horecagelegenheid aan de Laan van Meerdervoort is maandag 9 april overleden in het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april raakte de 17-jarige Hagenaar gewond toen hij in de horecagelegenheid ruzie kreeg en daarbij beschoten werd. Hij werd zo snel mogelijk vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld. Maandag 9 april overleed hij ten gevolge van het schietincident.

Een rechercheteam onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar getuigen.