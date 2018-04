OM eist celstraf en boete voor valse bommelding internationale trein

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Almelo een geldboete van 10.000 euro en een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 45-jarige man uit Malta. De man wordt verdacht van een valse bommelding en een bedreiging op 28 december 2017, waarbij een internationale trein bij Oldenzaal is stil gezet en is ontruimd.

De man was eind vorig jaar met zijn vriendin op vakantie in Nederland. Vanwege een ruzie besluit de vrouw op 28 december de trein van Amsterdam naar Berlijn te nemen. De man belt vervolgens met de NS. Hij zegt dat zijn vriendin een briefje heeft achtergelaten met de tekst ‘I will destroy everybody in Europe’. De man geeft ook aan dat zijn vriendin geradicaliseerd is en zegt tegen de NS medewerker: ‘Stop the train now, stop it.’

Politie, Marechaussee en Brandweer zetten volop in. De trein en het station Oldenzaal worden ontruimd. De passagiers moeten hun bagage achterlaten en worden overgebracht naar het ziekenhuis om daar hun paspoorten te laten controleren. De explosievenverkenner doorzoekt met een hond de trein, maar er worden geen explosieven aangetroffen.

De verdachte wordt vrij snel getraceerd, omdat hij zijn telefoonnummer bij de NS heeft achter gelaten. Hij wordt op 30 december aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis is later, onder voorwaarde dat de man een waarborgsom zou betalen, geschorst.

Hoewel de man het woord ‘bom’ niet gebruikt heeft, is er volgens het OM wel sprake van een valse bommelding. De man heeft volgens de officier van justitie bewust de suggestie gewekt dat er een explosief in de trein zou liggen.

Daarnaast heeft de man zich volgens het OM schuldig gemaakt aan bedreiging. De verdachte heeft angst willen zaaien, door zijn verontrustende melding over het briefje met de tekst ‘I will destroy everybody in Europe’. Deze melding moet worden bezien in het licht van hetgeen algemeen bekend is over de gewelddadigheid van terroristische aanslagen. Door de berichten die al snel circuleerden via sociale media, wisten de passagiers dat er sprake was van een dreiging en kan worden aangenomen dat zij zich ook daadwerkelijk bedreigd voelden, aldus het OM.

De verdachte heeft met zijn melding willen bereiken dat de trein werd stilgezet, zodat zijn vriendin niet verder kon reizen. Daarbij is de man volgens de officier van justitie volledig voorbij gegaan aan de enorme gevolgen van zijn daad: ‘Het treinverkeer heeft geruime tijd stilgelegen, hulpdiensten, vervoersbedrijven en waarschijnlijk ook treinpassagiers hebben schade geleden.’ Door de enorme media-ophef is niet alleen angst veroorzaakt bij de treinpassagiers, maar veel breder in de maatschappij. Daar wordt bij de strafmaat rekening mee gehouden.

De officier van justitie vindt een geldboete van 10.000 euro op zijn plaats. Daarnaast zou een bedrag van 10.000 euro gestort moeten worden in het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op deze manier vloeit een deel van het geld terug naar de samenleving.

‘Gelet op de ernst van de feiten, de gigantische impact en de signaalwerking naar de maatschappij, kan niet worden volstaan met het opleggen van een geldboete, maar moet ook een vrijheidsbenemende straf volgen’, aldus de officier van justitie. Het OM vindt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, passend.

Ook zou de verdachte de NS een bedrag van 1705 euro aan schade moeten vergoeden, en het Medisch Spectrum Twente 984 euro.