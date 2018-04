Twee mannen vast in internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering

Het OM zal dinsdag twee mannen voorgeleiden aan de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Het gaat om twee verdachten in een internationaal onderzoek naar Hawala bankieren en terrorismefinanciering. De twee mannen van 28 en 36 jaar uit Deventer werden op maandag 26 maart door de FIOD aangehouden en zitten sindsdien vast. De rechtbank zal zich buigen over de vraag of de voorlopige hechtenis van beide mannen wordt verlengd.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na informatie uit België. Er zijn op 26 maart vijf woningen in Deventer en omgeving doorzocht. Er is administratie in beslag genomen en ruim 15.000 euro contant geld. De verdachten hebben vermoedelijk inde periode van 2015 tot heden via Hawala bankieren geld naar Syrië verstuurd. Bankieren is alleen toegestaan met een vergunning en dat hadden de verdachten niet. Daarnaast is de verdenking dat er geld werd gestuurd aan uitreizigers die zijn vertrokken om deel te nemen aan de gewelddadige Jihad in Syrië, zogenoemde Foreign Terrorist Fighters. Zij zouden dit hebben gedaan in opdracht van familieleden en bekenden van de uitreizigers.

Hawala bankieren

Hawala bankieren is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. De hoogte van de bedragen en de namen van personen voor wie de gelden bestemd waren, werden door de verdachten doorgegeven aan een wisselkantoor in Turkije. Deze zorgden dat het geld op de plek van bestemming terecht kwam. Eens in de zoveel tijd werd de schuld die verdachten hadden open staan bij het wisselkantoor in Turkije, vereffend. Hoeveel geld er is verstuurd is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk in totaal om tienduizenden euro's. Mensen die betalingsdiensten aanbieden zonder vergunning, onttrekken zich aan het financiële toezicht. Dat is onwenselijk vanwege de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering, daarom treedt de overheid hiertegen op.

Tientallen onderzoeken naar financiering uitreizigers

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket, behalve dit onderzoek, meerdere onderzoeken naar financiering van uitreizigers. Deze onderzoeken zijn onder andere gestart naar aanleiding van FIU meldingen. Er zijn tot op heden circa 30 personen als verdachte aangemerkt. Zij maakten allen in de periode van 2013 tot en met 2017 geldbedragen over naar familie of vrienden die uitgereisd zijn. Door geld over te maken naar uitreizigers help je om de gewelddadige Jihad mede te financieren en dat is strafbaar gesteld. De bedragen variëren van 100 euro tot 17.000 euro. Ze worden verdacht van terrorismefinanciering. Het OM is bezig met het nemen van de vervolgbeslissing in die zaken.