Frisian Flag gericht op internationaal opereren

Met bijna 70 straaljagers is Frisian Flag weer goed voor het nodige spektakel in de lucht. De grote jaarlijkse oefening is officieel van start gegaan op vliegbasis Leeuwarden. Tot volgende week vrijdag trainen jachtvliegers complexe missies in internationaal verband. De focus ligt dan ook op samenwerking, want geen enkele missie wordt meer uitgevoerd door slechts één land.

Neem Nederland. Dat neemt nu met 4 F-16’s deel aan de anti-ISIS-coalitie en vliegt in internationaal verband boven Irak en Oost-Syrië. Zoiets vergt ervaring. Tweemaal per dag stijgen dan ook zo'n 50 jachtvliegtuigen op voor een trainingsmissie. Naast Nederlandse F-16’s zijn dat toestellen uit Amerika, Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje. Italië en Engeland leveren ondersteunende vliegtuigen.

Red-Air

Bij eerdere edities van Frisian Flag rouleerden de deelnemende landen nog om oefenvijand te spelen, de zogenoemde ‘Red Air’. Voor het eerst voeren Duitse A-4 Skyhawks de taken van de agressor uit. “Dat is een groot voordeel omdat de vliegers nu veel meer uit de oefening kunnen halen”, vertelt luitenant-kolonel Ronald, de supervisor van Frisian Flag.

"Ik leer deze dagen veel van buitenlandse collega's", vertelt de Spaanse kapitein Fatima. "En we laten zien wat we kunnen. Als we in de toekomst samenwerken, weten we wat we aan elkaar hebben."

Overlast

Voor menig luchtvaartliefhebber betekent Frisian Flag de 2 mooiste weken in het jaar, maar overlast voor omwonenden is er ook. Defensie probeert die te beperken. Zo is vliegbasis Leeuwarden gekozen voor de gunstige ligging, dichtbij het grote oefengebied boven de Noordzee. Bovendien scheelt het trainingstijd van en naar die locatie.