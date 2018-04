Hulpverlener veroordeeld voor plegen van ontucht met cliënte

Een 39-jarige man uit Zoetermeer is dinsdag door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het plegen van ontucht met een cliënte. De man krijgt een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen en een werkstraf van 20 uur. Ook moet hij het slachtoffer 2.000 euro schadevergoeding betalen.

De man was werkzaam bij een maatschappelijke zorginstelling die mensen met psychiatrische problemen begeleidt. Hij hielp het slachtoffer met het organiseren van het huishouden. Tussen de man en het slachtoffer hebben seksuele handelingen plaatsgevonden.

​Ontucht als hulpverlener

Hoewel het een lichte vorm van hulpverlening betrof, was het slachtoffer wel aan de hulp van de man toevertrouwd. Hij begeleidde haar vanuit een zorginstelling. De man wordt daarom als hulpverlener aangemerkt. De seksuele handelingen hebben binnen een hulpverlenersrelatie plaatsgevonden en zijn daarom als ontucht aan te merken. De rechtbank verwijt de man dat hij onvoldoende rekening heeft gehouden met de ongelijke relatie die hij had met het slachtoffer en de ongepastheid van seksuele handelingen in die relatie.

​Vrijspraak bedreiging

De man wordt vrijgesproken van bedreiging van het slachtoffer. Volgens de rechtbank is hier onvoldoende bewijs voor.

Vrijwillig in behandeling

De man werkt niet meer in de zorg en is vrijwillig met een behandeling gestart om zijn problemen op te lossen.