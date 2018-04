12 jaar cel voor fatale schietpartij nabij het AMC

Ruzie

Er was eerder die avond ruzie tussen het slachtoffer en twee anderen bij een snackbar. Het slachtoffer zou een van die mannen toen in zijn wang hebben gestoken. De verdachte was bij dit incident niet aanwezig, maar heeft zich kort hierna samen met nog een ander, aangesloten bij de groep. Op weg naar het AMC treft deze groep het slachtoffer en zijn vriendin op de Meibergdreef.

​Gericht geschoten

Tussen de man die in de wang is gestoken en het slachtoffer ontstaat een gespannen situatie met opmerkingen over en weer. De verdachte schiet daarbij van korte afstand op het slachtoffer. Die heeft dit niet zien aankomen en was dan ook kansloos tegen dit extreme geweld.

Fatale gevolgen

De verdachte heeft verklaard dat het nooit zijn bedoeling was om het slachtoffer te doden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft hij door een doorgeladen pistoolmitrailleur bij zich te dragen, het extreem grote risico genomen op een incident met fatale gevolgen. De rechtbank noemt het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen, gelet op het groot aantal personen dat aanwezig was tijdens het schietincident, waaronder de zwangere vriendin van het slachtoffer.