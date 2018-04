Dode walibi's en vogels gevonden in Appingedam

Op een talud op de Holeweg nabij de N33 in Appingedam zijn dinsdagmiddag de kadavers van walibi’s en vogels aangetroffen. Dit meldt de politie Ommelander Noord.

Het is voor de politie onduidelijk wie de beesten daar gedumpt heeft en hoe de dieren om het leven zijn gekomen. De brandweer heeft in beschermende kleding de kadavers in bakken gedaan.

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de dieren. Mocht u informatie hebben kunt u bellen met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000