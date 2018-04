Straatracende piloot Transavia toch weg

Luchtvaartmaatschappij Transavia en co-piloot Casper van W. zijn overeen gekomen dat zijn dienstverband wordt beëindigd. Totdat het dienstverband definitief beëindigd is, zal Van W. niet meer vliegen voor de luchtvaartmaatschappij.

Transavia wilde van Casper van W. af omdat hij samen met zijn vader een straatrace hield op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Hierbij kwam in maart 2016 de 19-jarig Fleur om het leven. Hoewel Casper van W. geen schuld had aan de dood van de vrouw, zette Transavia Van W. op non-actief met het voornemen hem te ontslaan.

Hierop ging Van W. naar de rechter die oordeelde dat Transavia hem niet mocht ontslaan. Ook in hoger beroep kon Van W. zijn ontslag voorkomen.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigd tegenover NH Nieuws dat zij en Van W. overeenstemming hebben bereikt. ‘Transavia en de werknemer zijn overeengekomen dat het dienstverband op korte termijn eindigt en dat werknemer tot die tijd geen werkzaamheden voor Transavia verricht.’