OM in hoger beroep zaak dodelijke woningoverval Gees

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland gaat in hoger beroep tegen de vier uitspraken van de rechtbank in de gewelddadige woningoverval in Gees. Hierbij kwam de 69-jarige Koert Elders om het leven.

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de zitting gevangenisstraffen van 13 tot 15 jaar tegen drie mannen die werden verdacht van het plegen van de gewelddadige woningoverval in Gees. Hen werd medeplegen van gekwalificeerde doodslag verweten. Tegen een vierde verdachte eiste het OM 12 jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan het medeplegen van diefstal met geweld met de dood tot gevolg.

De rechtbank heeft op 6 april uitspraak gedaan in alle vier de zaken. De rechtbank heeft daarbij onder meer geoordeeld dat het Openbaar Ministerie misleidend heeft gehandeld. Bij het opleggen van de straffen tegen drie verdachten is daarom strafvermindering toegepast. In de zaak tegen de vierde verdachte is het Openbaar Ministerie om dezelfde reden niet-ontvankelijk verklaard.

Tijdens de inhoudelijke behandeling heeft het Openbaar Ministerie net als de rechtbank geconcludeerd dat in het opsporingsonderzoek vormfouten zijn gemaakt. Het Openbaar Ministerie betreurt dit bijzonder.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het Openbaar Ministerie het recht tot vervolgen verliest in deze zaak, de zogenaamde niet-ontvankelijkheid. Dit omdat het Openbaar Ministerie doelbewust misleidend zou hebben gehandeld. Daarvan is absoluut geen sprake. Tijdens de zitting heeft de officier van justitie uitgebreid en transparant toegelicht hoe de gemaakte fouten tot stand konden komen. Deze fouten zijn betreurenswaardig, maar niet doelbewust misleidend.

Het Openbaar Ministerie stelt daarom hoger beroep in. De vier strafzaken kunnen bij het Gerechtshof in volle omvang opnieuw worden beoordeeld.