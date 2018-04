Staan in de trein, gebruik de 'zitplaatszoeker' van de NS

Reisplanner-app

De zitplaatszoeker is eenvoudig te raadplegen via de NS reisplanner-app. De app toont naast het reisadvies ook welk rijtuig nog voldoende zitplaats heeft, aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje. Zo helpt NS om een zitplaats te vinden en kunnen reizigers slim kiezen waar ze instappen.

Spits

In de spits kan het in de trein erg druk zijn. Daarvoor schaffen we extra treinen aan en rijden we steeds meer treinen. De zitplaatskans in de spits is ongeveer 95%. De reisplanner laat nu al globaal zien welke treinen druk zijn en welke rustig. 'Met de zitplaatszoeker kunnen we ook laten zien wáár het druk is in de trein. Op een beginstation zoals Arnhem, zitten er veel meer mensen achterin de trein. Bij aankomst in Den Bosch, is het juist druk voorin de trein', aldus de NS.

Traject Arnhem-Den Bosch

Het traject Arnhem – Den Bosch betreft een eerste test. Dit traject is bewust gekozen: hier komt het vaak voor dat reiziger aan één kant van de trein staan, terwijl er aan de andere kant nog zitplaats is. Daarom komt NS eerste op dit traject met de zitplaatszoeker.

'Scheve bezetting'

De situatie is helaas niet uniek: uit een onderzoek onder NS hoofdconducteurs blijkt dat in 30% van de treinen reizigers staan terwijl er verderop nog een zitplaats is. Zogenaamde scheve bezetting. Het verlengen van treinen heeft dan geen zin. Een deel van de reizigers doet dit bewust om op een handige plek uit te kunnen stappen. Ook zijn er reizigers die het voor een korte reis niet de moeite waard vinden om naar de andere kant van de trein te lopen voor een zitplaats.

Toch is de helft van de reizigers die staan zich er niet van bewust dat er nog zitplaats is, aldus de conducteurs. Ondanks het feit dat ze dit in de trein omroepen. Daarom zal NS - na het testtraject Arnhem – Den Bosch - op meer trajecten de zitplaatszoeker introduceren.

Sensoren in de trein

Hoe werkt de zitplaatszoeker? In de trein en op het spoor zijn allerlei sensoren aangebracht die kunnen helpen om het aantal reizigers te bepalen. Voor het eerste traject maakt de NS gebruik van slimme sensoren die onder meer het gewicht per rijtuig meten, oorspronkelijk bedoeld om goederenvervoerders op basis van hun gewicht af te kunnen rekenen. Deze informatie kun je met slimme technologie ook gebruiken om te zien hoe druk of rustig bepaalde rijtuigen zijn. Niet alle treintypen beschikken over dezelfde sensoren.

Voor de landelijke invoering gaat de NS daarom ook gegevens van andere sensoren gebruiken. Zo meet het klimaatsysteem de CO2 om de temperatuur te regelen, wat ook gebruikt kan worden om het aantal aanwezige reizigers te meten. Al deze gegevens kunnen we combineren om de zitplaatszoeker betrouwbaar genoeg te maken voor landelijke invoering.