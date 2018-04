Jonge vrouw verkracht in streekbus Zwolle-Dedemsvaart

Vorige week dinsdagavond is in een streekbus op de buslijn 29 van Zwolle naar Dedemsvaart een 18-jarige vrouw verkracht. Dit meldt de politie dinsdag.

Aangesproken

'Het 18-jarige slachtoffer werd die avond kort na 23.30 uur op het busplatform aan het Stationsplein in Zwolle aangesproken door twee jongemannen. Eén van de mannen ging weg en de ander bleef achter en werd opdringerig', aldus de politie.

Het slachtoffer stapte in de lijnbus 29 van 23.50 uur en de achtergebleven jongeman stapte mee de bus in. In de bus waren nog een aantal andere reizigers aanwezig. De bus is gaan rijden en tijdens de rit heeft er een zedenincident plaatsgevonden.

Onderzoek politie

De politie onderzoekt het incident en werkt daarbij samen met het vervoersbedrijf. Hierbij wordt al het relevante en beschikbare beeldmateriaal veiliggesteld voor het onderzoek en er wordt met getuigen gesproken. Beschikbare informatie wordt eerst nader onderzocht op aanknopingspunten die kunnen leiden naar een verdachte.

Terughoudendheid

De politie is bij onderzoek naar zedenincidenten altijd terughoudend. De impact van dergelijke misdrijven op slachtoffers is immers groot en daarom is het waarborgen van de privacy van groot belang.

Reizigers buslijn 29 op dinsdag 3 april om 23.50 uur

In de Stentor editie Zwolle van maandag 9 april en op hun website wordt op dit incident ingegaan. Bij het lezen van dat artikel kan het zijn dat u zich herinnert dat u op dat moment ook in die bus hebt gereisd. Mogelijk hebt u iets gezien of gehoord en besefte u toen niet wat er gaande was. Daarom vraagt de politie nadrukkelijk aan de reizigers die die avond in de betreffende bus hebben gezeten om contact met hen op te nemen. U kunt bellen met het telefoonnummer van de politie 0900-8844 en vragen naar de afdeling zeden gevestigd in Zwolle.