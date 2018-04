Celstraffen van 15 en 16 jaar voor doodschieten broers in café

Dinsdag heeft de rechtbank Gelderland twee broers veroordeeld voor het doodschieten van twee andere broers tijdens een schietpartij op 9 mei 2016 in een café in Nijmegen. 'De 43-jarige broer krijgt een gevangenisstraf van 16 jaar en zijn 38-jarige broer een gevangenisstraf van 15 jaar', zo meldt de rechtbank in Arnhem dinsdag.