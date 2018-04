KNMI waarschuwt voor onweersbuien en windstoten

Van oost naar west overtrekkende onweersbuien

'In de loop van de avond trekken er enkele onweersbuien van oost naar west over het midden en zuiden van het land. De buien trekken in de loop van de nacht westwaarts de Noordzee op. Bij deze buien is er kans op windstoten van rond 60 km/u en kan er lokaal veel neerslag in korte tijd vallen', aldus het KNMI.

Onweersbuien

De enkele onweersbuien, met kans op windstoten en lokaal veel neerslag in korte tijd, trekken over het midden en zuiden van het land. Naar verwachting zullen in het oosten van het land de onweersbuien rond 22.00 uur het land binnentrekken. Rond 03.00 uur zullen de onweersbuien in het westen het land weer verlaten.