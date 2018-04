Passant ziet lichaam in de Maas liggen

Dinsdag is aan het eind van de middag een lichaam aangetroffen in de Maas vlakbij het Limburgse Broekhuizenvorst. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Passant

Rond 17.00 uur kreeg de politie melding van een passant die ter hoogte van de Elsholterweg een lichaam in de Maas zag liggen. Agenten hebben de omgeving van de Maas afgezet in verband met onderzoek. Medewerkers van de Forensische Opsporing zullen een technisch onderzoek starten.

Brandweerduikers

De brandweer is ter ondersteuning aan de politie opgeroepen met duikers en een boot. Nader technisch onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de identiteit van de aangetroffen persoon en of er sprake is van een mogelijk misdrijf. Het scheepvaartverkeer in de Maas zal in verband met dit lopende onderzoek voorlopig ter hoogte van Blitterswijck stil worden gelegd.