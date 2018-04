15 en 16 jaar gevangenisstraf voor doodschieten broers in café Nijmegen

De rechtbank heeft twee broers veroordeeld voor het doodschieten van twee andere broers tijdens een schietpartij op 9 mei 2016 in een café in Nijmegen. De 43-jarige broer kreeg een gevangenisstraf van 16 jaar opgelegd en zijn 38-jarige broer een gevangenisstraf van 15 jaar.

Geen zelfverdediging

De oudste broer bekende de twee slachtoffers te hebben doodgeschoten, maar deed daarbij een beroep op zelfverdediging. Hij bracht zelf een wapen mee naar het café en verklaarde dat één van de andere broers begon met schieten. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een situatie waarin de man zichzelf of anderen mocht verdedigen.

Jongste broer schoot ook

De jongste broer ontkende te hebben geschoten. Op basis van forensisch bewijzen en een verklaring die in een undercoveractie is afgelegd door de derde verdachte, oordeelt de rechtbank dat ook deze man de twee mannen tijdens de schietpartij heeft doodgeschoten.

De officier van justitie had gevangenisstraffen van respectievelijk 17 en 15 jaar geëist.

Schadevergoeding

De mannen moeten aan de nabestaanden een schadevergoeding betalen voor kosten die zij hebben gemaakt voor de uitvaart van de twee slachtoffers.

Gevangenisstraf voor wegmaken camerabeelden

Van - een deel van - de schietpartij waren camerabeelden die uiteindelijk zijn opgevist uit het Maas-Waalkanaal. De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man voor het wegmaken van deze beelden. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden.