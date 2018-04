Burgemeester Pieter Smit van Oldambt plotseling overleden

Op 54-jarige leeftijd is plotseling Pieter Smit, de burgemeester van de gemeente Oldambt, overleden. Dit maakte de gemeente op haar website bekend.

‘Intens geschokt en verdrietig namen wij zojuist kennis van het overlijden van onze geliefde burgemeester, onze burgervader, Pieter Smit. Onze gedachten zijn bij de familie van Pieter, die is geconfronteerd met dit ongelooflijk verdrietige en onverwachte overlijden’, aldus de gemeente.

‘Pieter Smit was een geliefd burgervader. Er zal ongetwijfeld nog veel over hem gesproken worden. Maar voor nu, voor dit moment van acute schok en ongeloof, vragen wij u om de familie de ruimte te geven voor het stilstaan bij hun verlies.’

Smit woonde aan de Langeweg in Scheemda. Deze is aan het begin van de avond afgezet. Er hebben zeker drie politieauto’s en een ambulance voor de woning gestaan. Ook de technische recherche is ter plaatse geweest.