Recherche roept dader dodelijke schietpartij shishalounge op zich te melden

Een 17-jarige Hagenaar overleed maandag 9 april nadat een man het slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag neerschoot in een horecagelegenheid op de Laan van Meerdervoort. Het rechercheteam doet dinsdag met klem de oproep aan de verdachte, wiens identiteit bij de recherche nog niet bekend is, om zichzelf te melden.

Filmpje schietpartij

Op internet circuleert een filmpje waarop het schietincident en de vluchtende verdachte zijn vastgelegd. De teamleider van het rechercheteam: 'Met zoveel aanwezigen is de kans groot dat er nog meer en betere beelden van de verdachte zijn gemaakt. Deze kunnen voor het onderzoek van belang zijn. Mogelijk ook beelden van voor het schietincident. Bijvoorbeeld foto’s of filmpjes waar de verdachte, met het opvallende shirt, op de achtergrond te zien is. Wij komen graag in het bezit van deze beelden.

Schadelijk voor onderzoek

'Ik wijs mensen er op dat beelden die zonder toestemming van een officier van justitie aangeboden worden aan de media of op social media verschijnen een rechercheonderzoek kunnen schaden en ook tot strafvermindering van een verdachte kunnen leiden', aldus de teamleider.

TGO

Direct na het incident startten rechercheurs een onderzoek en deden forensische experts onderzoek in en om de horecagelegenheid. Meerdere getuigen zijn gehoord. Inmiddels is een TGO (Team Grootschalige Opsporing), onder leiding van een officier van justitie, gestart.