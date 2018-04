Europese luchtverkeersleiding waarschuwt voor luchtaanval op Syrië

Hiervoor waarschuwt de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrische doelen. Dit meldt onder meer de NOS woensdag. Volgens Eurocontrol moet de luchtverkeersleiding er rekening mee houden dat er de komende dagen een aanval kan worden uitgevoerd met bijvoorbeeld kruisraketten of antiluchtdoelrakketten. De radionavigatieapparatuur van vliegtuigen kan bij zo'n actie verstoord worden.

Bewijs?

De VS en westerse bondgenoten overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma, want de Amerikanen zijn er van overtuigd dat dat het Syrische leger achter de aanval op Douma zat. De vraag is of daar genoeg bewijs voor is. Nog begin februari van dit jaar gaf SecDef General James Mattis toe dat de VS 'geen bewijs heeft' dat Assad achter de chemische aanval van vorig jaar zat. Toch stuurde Trump toen ook een batterij Tomahawks richting een Syrische luchtbasis.