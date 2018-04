Jongetje (5) komt om het leven bij brand in woonwagen

Bij een woonwagenbrand in Arnhem is een 5-jarig jongetje om het leven gekomen.

Het jongetje is onderweg in de ambulance overleden. Drie andere familieleden (vader, moeder en dochter) zijn uit het brandende chalet gehaald. Een derde kind was al buiten en bleef ongedeerd. Dit melden meerdere media woensdag. De vader heeft nog geprobeerd om de woonwagen binnen te gaan om het kind te redden, maar volgens de brandweer was het binnen te heet en stond er te veel rook. Bij de brand is ook een huisdier overleden.

De brand ontstond woensdagochtend aan de Ing. Moslweg in Arnhem. Rond 08.15 uur kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen. Vanwege de brand werden omliggende woonwagens geëvacueerd.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het vuur is inmiddels onder controle, maar er wordt nog wel nageblust. De woonwagen kan als verloren worden beschouwd,