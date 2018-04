CBR: Kies goede rijschool om wachtlijsten tegen te gaan

''De vraag naar examens groeit nog steeds sterk. We denken dit jaar zelfs een plus van 34.000 examens meer dan 2017, wat ook al een topjaar was. De oorzaak is natuurlijk goed nieuws: onze economie bloeit als nooit tevoren. In de transport en logistiek springen ze om chauffeurs. Tegelijk wordt het steeds gewoner dat 17-jarigen het rijbewijs halen. We hebben al 120 examinatoren aangenomen.

Voor 2018 en 2019 werven we nog eens minstens 120 nieuwe collega’s. Daarnaast blijven de examinatoren werken op zaterdag en in de avonduren. Ook wordt gekeken of fit gepensioneerden kunnen terughalen.

Om meer kandidaten op gesprek te kunnen krijgen, heeft het CBR besloten om de harde eis van een MBO 4 diploma aan te passen. We verwachten dat er ook gekwalificeerde collega’s te vinden zijn die wel het vereiste werk en denk-niveau hebben en een MBO 3 diploma.

'Kies goede rijschool'

''Wat echt helpt is als consumenten kiezen voor een goede rijschool. Het is schrijnend dat ca. 1.500 rijscholen kandidaten naar het auto-examen laten gaan die verre van klaar zijn voor het rijbewijs. 70% van hun kandidaten zakt. En dat terwijl een verhoging van het slagingspercentage met maar enkele procenten (gemiddeld is het nu 50%) een einde betekent aan de langere wachttijden. Daarom blijven we jongeren actief voorlichten over de keuze van een goede rijschool.''