Trein op Amstelstation ontruimd vanwege gaslucht

Dit melden NH Nieuws en AT5 woensdag. Het bleek dat de lucht afkomstig was van een binnenvaartschip op het Amsterdam-Rijnkamnaal. Een woordvoerder van de brandweer tegen omroep NH Nieuws en AT5: 'Het schip was aan het ontgassen en daarbij kwam een bepaalde lucht vrij, die als een gaslucht ervaren werd.' Een reiziger is tussen Abcoude en Breukelen onwel geworden. Daarop besloot men op het Amstelstation de trein te ontruimen. Meerdere brandweerwagen, een ambulance en een medisch team werden opgeroepen. De onwel geworden reiziger is door de hulpdiensten ter plaatse behandeld.

Ook in een andere trein die onderweg was naar Amsterdam werd de gaslucht geroken. Maar deze trein kon gewoon doorrijden. Het treinverkeer tussen Amsterdam CS en Bijlmer Areana was door het incident ongeveer een halfuur verstoord.