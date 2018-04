Het regent tonnen in Noord-Brabant na trekking Staatsloterij

Bij de Staatsloterijtrekking van dinsdag 10 april zijn maar liefst drie prijzen van een ton en één prijs van twee ton belastingvrij gevallen in de provincie Noord-Brabant.

De prijzen vielen in Oisterwijk, Son en Breugel, Raamsdonksveer en Oosterhout.

Abonnneespelers van de Staatsloterij uit Oisterwijk en Son en Breugel wonnen ieder een prijs van 100.000 euro, een abonneespeler uit Oosterhout won zelfs 200.000 euro. Het ging bij deze laatste winnaar om de hoofdprijs van een miljoen euro die was gevallen op 1/5 loten. In Raamsdonksveer ging bij Bruna aan de hoofdstraat een winnend Staatslot van een ton over de toonbank. Deze winnaar moet zich met het lot melden bij Nederlandse Loterij om de prijs te innen. Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en zal daarom nooit de namen van prijswinnaars bekendmaken.

Bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij viel de hoofdprijs van 30 miljoen netto ook al in de provincie Noord-Brabant.

De Jackpot viel dinsdag niet, waardoor deze doorschuift naar de volgende reguliere trekking van de Staatsloterij op 10 mei en groeit tot een bedrag van 14,2 miljoen netto.De eerstvolgende trekking van de Staatsloterij is de Koningsdagtrekking op 27 april. Er is dan geen Jackpot, maar een hoofdprijs van 20 jaar lang 250.000 euro belastingvrij.