Twee mannen opgepakt in Zaanse liquidatiezaak uit 2014

Brandende auto

De politie kreeg vier jaar geleden de melding dat een gewonde man op de Pieter Jelles Troelstralaan in Zaandam naast een auto lag. Hulpdiensten rukten uit maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Even later werd op de Reizigersweg in Amsterdam een brandende auto aangetroffen, waarvan tijdens het onderzoek in 2014 is vastgesteld dat deze gebruikt was bij de liquidatie van de 30-jarige Amsterdammer.

Nieuwe informatie

Er werd een uitgebreid onderzoek gestart, maar dit werd in 2015 stopgezet omdat er op dat moment geen verdere onderzoeksrichting was. Begin dit jaar kwam echter nieuwe informatie binnen en werd het onderzoek hervat. Dit heeft geleid tot de aanhouding van de twee verdachten. Zij zijn inmiddels in verzekering gesteld en zullen vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.