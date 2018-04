Opnieuw waarschuwingen voor onweer en hagelbuien

Middag en avond

De onweersbuien worden in de loop van de middag en avond in het midden van het land verwacht. In een strook over het midden van het land ontstaan in de loop van de middag enkele onweersbuien. Hierbij kan er in korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op hagel. Later vanavond verdwijnen de buien weer.

Midden van het land

De waarschuwing geldt voor het midden van het land en het gaat om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Naar verwachting trekken de buien vanaf 15.00 uur over het gebied en zijn ze rond 21.00 uur weer verdwenen.