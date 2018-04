'CDA-bestuurslid medeplichtig aan grootschalige drugsproductie'

'Een 52-jarige man uit Leende stond toe dat er een drugslaboratorium in zijn loods aanwezig was. Hij is daarmee behulpzaam geweest bij grootschalige productie van harddrugs en krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden', zo heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag geoordeeld. De rechtbank sprak het voormalige CDA-bestuurslid vrij van het zelf produceren en het bezit van de drugs.

Groot drugslab in loods

De politie trof in februari 2017 een groot drugslaboratorium aan in een loods in Leende. In totaal waren ongeveer 21.500 liter vloerbare chemicaliën en zo’n 1.000 kilo vaste chemicaliën aanwezig. De spullen stonden in een deel van de loods dat door de 52-jarige verdachte aan een onbekend gebleven persoon was verhuurd.

Vrijgesproken van productie drugs

Volgens de officier van justitie was de verdachte betrokken bij de productie en het bezit van MDMA en amfetamine. De rechtbank oordeelt dat uit het bewijsmateriaal niet is op te maken dat de verdachte zelf direct betrokken was bij de productie van harddrugs. Bovendien is niet gebleken dat de verdachte in het achterste deel van de loods kon komen waar de drugs stonden. De rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij van de productie en het bezit van harddrugs.

Medeplichtigheid

De rechtbank veroordeelt de verdachte wel voor de juridisch gezien minder zware “medeplichtigheid” aan de productie van de harddrugs en het treffen van voorbereidingshandelingen hiertoe. Volgens de rechtbank kan het namelijk niet anders dan dat de verdachte zich ervan bewust is geweest dat wat er in zijn loods gebeurde het daglicht niet kon verdragen. Zo liet hij onder meer toe dat er een tussenwand werd geplaatst in de loods om het zicht op het verhuurde deel te ontnemen en dat er bewegingsmelders en bewakingscamera’s werden geplaatst. Verder kwam de huurder afspraken over de toegang door de verdachte niet na. Daarbij is het volgens de rechtbank een feit van algemene bekendheid dat in schuren en loodsen in het agrarisch gebied met enige regelmaat productieplaatsen voor drugs worden ingericht.

Grote risico's

De verdachte heeft zich kennelijk ingelaten met illegale activiteiten om extra inkomsten te verwerven. Hij hield hierbij geen rekening met de negatieve effecten voor anderen. Zo brengen de opslag van chemicaliën en de productie van harddrugs risico’s met zich, zoals gevaar voor brand, ontploffing en/of het vrijkomen van giftige stoffen. In dit geval waren die risico’s concreet. De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat de verdachte kennelijk geen bezwaar had tegen het in gevaar brengen van direct omwonenden, zijn gezin en andere gebruikers van het terrein zoals leden van een carnavalsvereniging.

De rechtbank houdt er ook rekening mee dat de verdachte zelf is getroffen door de gevolgen van de delicten. Hij was zeer actief in het verenigingsleven en was CDA-bestuurslid. Deze bezigheden heeft hij niet langer. Verder is het perceel met daarop zijn woning een half jaar gesloten geweest op last van de burgemeester.